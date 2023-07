Andrea Giambruno non si scusa con il ministro tedesco | «La Germania da anni vuole insegnarci come vivere»

(Di sabato 29 luglio 2023) Il conduttore di Mediasetqualche giorno fa le ha cantate alKarl Lauterbach, che aveva predetto la fine del turismo in Sud Europa per il caldo record. Il compagno della premier Giorgia Meloni ha dovuto però fronteggiare le polemiche. Con titoli del tipo: «I colpi di sole del first gentleman», «Il Ken di Giorgia Meloni», «Il compagno che sbaglia», «il tribuno». Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, dice la sua: «È da stamattina che sorrido. Ho fatto una battuta sulKarl Lauterbach, ma costruirci un “caso” vuol dire proprio che non ci sono altri “casi” di cui scrivere». Nel colloquio con Candida Morvillosi sente di escludere «che un ...

Tutto questo per dire che non credo che Giorgia Meloni abbia deciso di figliare conperché le pareva un talentuoso uomo di televisione: non funziona così, non si fa un business plan ...Il conduttore di Mediasetqualche giorno fa le ha cantate al ministro tedesco Karl Lauterbach, che aveva predetto la fine del turismo in Sud Europa per il caldo record. Il compagno della premier Giorgia Meloni ...... Roberto Saviano , un caso umano, don Ciotti , un caso di depistaggio politico internazionale, il Pd e un caso di linciaggio mediatico al compagno di Giorgia Meloni,. L'immagine ...

“Andrea Giambruno è un mio dipendente”. È lo scorso 19 ottobre, e quel che dice Silvio Berlusconi non è una notizia, il fatto è noto da anni, né tanto meno… Leggi ...Il giornalista e compagno della premier torna sulla frase pronunciata in trasmissione e afferma: «Con Giorgia non ne ho parlato» ...