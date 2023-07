Amichevoli Estive 2023 su Sky | NOW e DAZN | le partite in diretta del 29 e 30 luglio

(Di sabato 29 luglio 2023) L'estatevedrà disputarsi in tutto il mondo una serie dipre-campionato tra grandi squadre di club. Si tratta di match non ufficiali che servono ai team per testare la condizione fisica, provare nuovi schemi di gioco e visionare eventuali nuovi acquisti, in vista della prossima stagione. In Italia levedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Lesaranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky,e NOW, con telecronaca di esperti commentatori che analizzeranno la forma delle squadre, evidenziando punti di forza e debolezza di ogni club.

Marco Materazzi è volato in Giappone, destinazione Osaka, per prendere parte alla spedizione dell' Inter nel Sol Levante per un tour di. Durante all'evento KAMO Store della città nipponica l'ex calciatore ha affrontato il discorso sulle bandiere nel calcio, sempre più ammainate:I bianconeri di Allegri battono la squadra di Pioli per 6 - 5. Va alla Juventus la prima amichevole di lusso giocata nella notte italiana contro il Milan a Carson City, in California. I bianconeri di ...Il programma dellein calendario per la giornata di oggi, venerdì 28 luglio. Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A e Serie B verso la nuova stagione e ovviamente questi test ricoprono un ...

Calcio, amichevoli estive: Juve supera il Milan ai rigori Adnkronos

Via al secondo ritiro estivo del Napoli dopo quello a Dimaro. Gli azzurri di Garcia dopo i primi due test in Trentino (il 6-1 contro l'Anaune e l'1-1 con la Spal) scenderanno in campo per ...Il Torino ha vinto 2-1 l'amichevole contro il Modena, secondo test del ritiro estivo a Pinzolo. A decidere la gara i gol di Radonjic e Bellanova.