Amichevoli calcio oggi 29 luglio | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

(Di sabato 29 luglio 2023) Siamo in piena estate: ci troviamo al 292023 e siamo anche nel pieno dei ritiri delle formazioni che prenderanno parte ai prossimi top campionati europei. Tantissime sono le formazioni impegnate in quelle che sono lepre-stagionali e, anche, possiamo notare diverse partite interessantissime. Partiamo dalla sfida delle 12 che vedrà impegnato il Bayern Monaco contro il Kawasaki o ancora, alle 14, l’Empoli di Paolo Zanetti, si scontrerà con il Lilla. Alle 15.30 sarà poi il turno dell’incontro tra l’Union Berlino e l’Udinese: uno scontro estremamente sulla carta, che vedrà sfidarsi dueche sanno giocare bene a. L’Atalanta, mezz’ora più tardi, scenderà in campo con il Bournemouth. Alle 18 sarà invece il momento della Salernitana che, allo Stripe, vedrà di fronte a sé ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido comeper club BOLOGNA - Venerdì 28 ...di inizio previsto per le ore 18. Calendario Bologna 2023 - 2024: date e orari delle partite ...A proposito di test, il 2 agosto i giallorossi affronteranno l'SC Farense per l'ultimo ... Due star delitaliano che hanno illuminato gli occhi di tanti appassionati, soprattutto ......alla spedizione dell' Inter nel Sol Levante per un tour diestive. Durante all'evento KAMO Store della città nipponica l'ex calciatore ha affrontato il discorso sulle bandiere nel, ...

CALENDARIO amichevoli calcio oggi, 28 luglio: partite, orari, diretta tv e streaming SPORTFACE.IT

Il Torino ha vinto 2-1 l'amichevole contro il Modena, secondo test del ritiro estivo a Pinzolo. A decidere la gara i gol di Radonjic e Bellanova.Seconda vittoria del Torino che questo pomeriggio, venerdì 28 luglio 2023, ha battuto 2-1 in amichevole il Modena, che nel prossimo campionato giocherà in serie B. A decidere la contesa le reti nel ...