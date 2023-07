Amichevole estiva 2023 | l’Atalanta espugna il Vitality Stadium | battuto 3-1 il Bournemouth

(Di sabato 29 luglio 2023) Nell’del precampionatobatte 3-1 il. Dopo il ritiro in Val Seriana, i bergamaschi sono tornati in campo per un’altra sfida di questa fase di preparazione in vista della nuova stagione e hannoto il. A segno Maehle, Koopmeiners e Latte Lath, che regalano alla Dea una vittoria tutt’altro che scontata. CRONACA – Ottimo avvio del, che già al 6? sblocca la gara con Maehle, a segno da distanza ravvicinata. Le Cherries provano a reagire, prima con Brooks e poi con Solanke, ma Musso non corre grossi pericoli. Al 36? è ancora la Dea a trovare la via del gol, grazie a un tocco fine di Koopmeiners, che riceve da Lookman e batte Neto. Neppure il tempo di esultare che ...

Il tabellino di Empoli - Lille 2 - 1 con i gol e i marcatori dell'del precampionato 2023. Prestigioso successo per la squadra di Zanetti, che sconfigge il più quotato di Lille grazie alle reti di Piccoli e Caputo. Inutile il provvisorio pareggio di ...Genoa - Monaco è l'di lusso per i rossoblu guidati da Gilardino: guarda in diretta streaming la partita del ...Intanto Mané sta per raggiugere CR7 All'tra Kawasaky Frontale e Bayern Monaco non ha ... che fanno dell'ivoriano l'acquisto più costoso di questa sessionein Serie A e il colpo più ...

Nonostante le voci di mercato Sommer è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti vista l'indisponibilità degli altri due portieri, Neuer e Ulreich. Il portiere è molto vicino all'Inter, da tempo alla ...