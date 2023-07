Amichevole 2023 | Frosinone e Salernitana non vanno oltre l’1-1

(Di sabato 29 luglio 2023)nonl’1-1 inallo Stirpe. La squadra ciociara di Di Francesco parte col piglio giusto, ma il primo tempo si chiude senza reti, anche grazie ad Allocca che al 46? devia in corner un tiro di Harroui. Al 3’ della ripresa granata pericolosi con una conclusione di Kastanos deviata in angolo. All’8’ cross di Sambia e colpo di testa di Botheim che termina di poco a lato. Per i gol però bisogna aspettare il finale di gara. Al 79? una ripartenza premia Gelli che sfrutta uno scarico per battere a rete col piattone destro. Lapareggia all’86’ sempre in contropiede. Maggiore scambia con Valencia che penetra in area e supera il portiere avversario. SportFace.

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Secondadel ritiro portoghese in Algarve per la Roma : dopo il pareggio con il Braga , i giallorossi di José Mourinho sfidano l' Estrela Amadora , squadra neopromossa nella Primeira Liga ...Continua la preparazione dei giallorossi che ad Albufeira sfidano l'Estrela Amadora, squadra di Liga portoghese. L'sarà trasmessa in diretta, dalla ore 21, su Sky Sport ...Il Napoli di Garcia è arrivato venerdì a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo. Oggi subito in campo per l'contro i turchi dell'Hatayspor. Si ripartirà dai big scesi in campo nel secondo tempo del test a Dimaro contro la ...

Hellas Verona-Bastia oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023 SPORTFACE.IT

Seconda amichevole in terra portoghese per i giallorossi di José Mourinho dopo il pareggio contro il Braga. La cronaca del match in tempo reale ...Finisce 1-1 l'amichevole allo Stirpe tra Frosinone e Salernitana. I granata, in formazione largamente rimaneggiata soprattutto nella ripresa, sono andati sotto a 5 minuti dalla fine in virtù della ret ...