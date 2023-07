Altro che meditazione zen | ad allenare la mia pazienza ci pensa un volo Lamezia Terme-Linate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Perché affaticarsi in corsi di, mindfulness, pratiche zen, quando è sufficiente unaereo? Basta anche unbreve, ad esempio unacquistato con cinque mesi di anticipo, con posti già assegnati in una fila specifica e appositamente richiesta per esigenze familiari (cagnolino e bimba di sei anni). Cila compagnia aerea, nella fattispecie la sempre più fané Ita – che tristezza anche solo il nome, per il sano vecchio campanilismo di chi amava Alitalia e il suo inconfondibile stile – a procurare le condizioni adatte alla crescita interiore e all’evoluzione spirituale dei suoi passeggeri. E non con musica d’ispirazione o accessori in dotazione: con l’ottimo strumento dell’overbooking, naturalmente in una ...