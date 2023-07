Alto Adige | forti temporali in val Pusteria | spazzati via ponti di legno VIDEO

(Di sabato 29 luglio 2023) Il maltempo continua ad abbattersi su alcune zone del Nord Italia. Nella serata di oggi, 29 luglio, violentiaccompagnati daraffiche di vento hanno colpito diverse zone dell'. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. E proprio in unpubblicato sul profilo Twitter dell’Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell'si vede l’impatto del maltempo: in val, nella zona di Casies e Valdaora, i torrenti ingrossati per l’acqua caduta dal cielo hanno distrutto e trascinato via anche alcuniin. A Valdaora è esondato il rio Furcia, isolando la frazione di Sorafurcia.

Una frana ha investito quattro automobili, fortunatamente vuote nel momento del distacco, a passo Gardena, in. In serata violenti temporali si sono abbattuti, soprattutto nella zona delle Dolomiti. Il distacco della masse di fango è sassi si è verificato sul versante della val Badia del passo, ...Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti in serata su diverse zone dell'. In val Pusteria, soprattutto nella zona di Casies e Valdaora, i torrenti ingrossati hanno trascinato via anche dei ponti in ...

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti in serata su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuat ...(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Una lite, poi l'accoltellamento. E' morto così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è stato ...