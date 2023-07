Altafini | «Leao e Osimhen sono i migliori in Serie A | lo scudetto…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Le parole di José, ex giocatore brasiliano, sulla prossima lotta scudetto inA. Tutti i dettagli José, ex giocatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellaA. PAROLE – «I più forti inA?, Milan e Napolida scudetto con loro. Se la giocheranno con Inter e Juventus, a patto che i nerazzurri comprino un signor centravanti. Il migliore al mondo oggi? Mbappé. Pelé invece è il più grande di tutti, trovatemi voi un altro che usava destro e sinistro con la stessa efficacia. Ho amato Pelé, non eravamo mica rivali come diceva quel film».