Chi è ilal mondo oggi "Mbappé. Mi ricorda molto Eusebio per velocità, tecnica e ... Cosa c'è nel futuro di"Energia, movimento, non mi fermo mai. Il calcio che ho vissuto io non lo ...... e da quelle parti non potevano scegliersi ambasciatoreper rilanciare i propri sogni di ... e a noi sembra ieri che duettava con Dino Sani, servivao Prati e illuminava le domeniche ...L'Italia non poteva sperare in un esordio, perché contro l' Argentina bisognava vincere, sia per i tre punti, sia per uno sprono psicologico. La ct Bertolini dà fiducia alle giovani (una ...

Altafini: “Il migliore in Serie A Leao. Con lui il Milan è da Scudetto” Pianeta Milan

A pochi giorni dal suo 85esimo compleanno, l’ex bomber del Milan degli anni 60 José Altafini ha ricordato i momenti vissuti con la maglia..L'Italia comincia bene il Mondiale contro l'Argentina. Il risultato finale è di 1-0, a segno l'attaccante della Juventus Girelli.