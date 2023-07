Allarme Polonia | Wagner vicini al confine 007 Kiev | esplode deposito munizioni in Crimea

(Di sabato 29 luglio 2023) Gli Usa hanno ordinato l’evacuazione del personale non essenziale dell’ambasciata ad Haiti e dei familiari dei diplomatici di fronte all’aumento della violenza delle gang criminali a Port-au-Prince, la capitale. Washington ha anche esortato tutti i cittadini americani ad abbandonare il paese caraibico. Gli Stati Uniti hanno annunciato 345 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan. Secondo il Financial Times, gli ucraini hanno sparato sulle postazioni russe proiettili di artiglieria prodotti in Corea del Nord, usando ledi Pyongyang contro le forze del presidente russo Vladimir Putin, alleato del leader Kim Jong Un.

E' l', lanciato dal premier polacco Mateusz Morawiecki, mentre cresce la pressione sul suo ... Leggi anche Ucraina - Russia,in allerta. Putin: "Risposta se attacco a Bielorussia" Ucraina ...... la striscia di terra di poco più di cento chilometri corrispondente al confine trae ... Ebbene, qui si stanno dirigendo i famigerati soldati di Prighozin secondo l'lanciato dal primo ...... Mateusz Morawiecki, ha lanciato unsulla crescente tensione nell'area del corridoio di Suwa ki, il collegamento tra lae gli Stati baltici, che separa la Bielorussia dalla regione di ...

A seguito della fronda operata dal controverso imprenditore Evgenij Prigozhin a danno di Vladimir Putin, la compagnia militare privata Wagner ha ridispiegato i propri asset in Bielorussia, destando no ...Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner, di stanza in Bielorussia dopo la rivolta messa in atto in Russia lo scorso 24 giugno, si sono spostati verso il corridoio di Suwalki, che collega la Polonia con ...