Allarme diossina a Palermo dopo l' incendio alla discarica di Bellolampo

(Di sabato 29 luglio 2023) su Tg. La7.it - Scatta l'l'che ha interessato ladi, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha ...

Scatta l'a Palermo. Dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha rilevato nella zona la presenza della sostanza ...leggi anche Palermo, Arpa:nell'aria dopo il rogo nella discarica FOTOGALLERY Continua ... Legambiente lancia l': dall'inizio del 2023 in Italia sono andati in fumo 51.386 ettari, l'...... spiegano i tecnici C'èa Palermo, dopo l'incendio che alla discarica di Bellolampo , l'Arpa - infatti - ha rilevato la presenza dinell'area . 'La determinazione di diossine sull'...

Allarme diossina a Palermo dopo il rogo nella discarica di Bellolampo RaiNews

Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato a Ciampino in un impianto di smaltimento rifiuti. Nell’operazione sono impegnati 60 vigili. Fatta anche una ricognizione aerea ...E' allarme diossina a Palermo. Dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, l'Arpa ha rilevato la presenza della sostanza nell'area confermando i sospetti e le preoccupazioni che era ...