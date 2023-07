Alla Meloni i complimenti di Biden E lei annuncia “l’Europa dei Conservatori” a Fox News

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 luglio 2023) “La grande differenza trae sinistra è che noi ci occupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono e non se ne preoccupano. Questo è quello che sta accadendo in Europa”. Il premier Giorgia– in un’intervista a Foxrilasciata a fine missione negli Usa, che andrà in onda domenica, di cui è stato anticipato un estratto – rispondendo a una domanda sulla politica in Europa, ha delineato i nuovi scenari politici che da qui a qualche mese vedranno, con tutta probabilità, un cambio della guardia politica nel Continente. “La sinistra fa molti errori cercando di seguire il loro approccio ideologico – aggiungenell’intervista all’emittente americana -. I cittadini ora stanno capendo questa differenza e in momenti difficili vogliono essere governati da chi non segue ...