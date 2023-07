Alla fiera delle opere incompiute

Leggi su panorama

(Di sabato 29 luglio 2023) Mentre il Ponte sullo Stretto è (finalmente) pronto a partire, l’Italia è costellata, da Nord a Sud, di progetti lasciati in sospeso. Dighe, strade, scuole, ospedali, impianti sportivi... tutto fermo, anche da decenni. Con colossali sprechi di fondi pubblici. Doveva diventare una vera e propria città all’interno dell’ateneo universitario, una struttura universitaria sede di attività didattica e scientifica, «aperta a rappresentare il mondo della scienza e dell’avanguardia tecnologica», come ebbe a dire nel 2015 l’allora rettore dell’Università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli. E invece la Città dello Sport dell’ateneo di Roma (600 ettari di terreno) con la sua copertura reticolare di ferro, la cosiddetta «vela di Calatrava» dal nome dell’archistar spagnolo che l’ha progettata, è oggi l’emblema dell’incompiuto. Un vero e proprio monumento del malfunzionamento made in Italy: stando ...