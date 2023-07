All Blacks senza pietà | Australia distrutta 38 - 7 e Championship chiuso

Battendo per 38 - 7 l'Australia a Melbourne nel match che ha aperto la terza e ultima giornata, glihanno vinto il Rugby Championship dell'emisfero australe, quest'anno giocato con un calendario ridotto per l'incombenza della Coppa del Mondo. Una vittoria che permette alla squadra del c.t.... che a settembre vedrà Lamaro e compagni essere di scena in Francia nel Girone A proprio contro i transalpini, gli, la Namibia e l'Uruguay. Un match subito di alto livello, da approcciare ...... The Fonzarellis, Glance Up e B&C Fam " che si sfideranno in imperdibili battle'ultimo respiro! ... sport e cultura urban, i partecipanti potranno gustare i prodotti Wacko'sKetchup e Wacko's ...

All Blacks senza limiti: Australia distrutta 38-7 e Championship chiuso La Gazzetta dello Sport

La Nuova Zelanda vince a Melbourne e conquista il titolo: 6 mete firmate da Frizell, Taylor, Jordan, Clarke, Telea e Ioane. Nel pomeriggio l’ormai inutile Sudafrica-Argentina completerà il programma d ...Si è appena chiusa la prima sfida del terzo e ultimo turno dalla The Rugby Championship e al Melbourne Cricket Ground di Melbourne sono scesi in campo l’Australia e la Nuova Zelanda. Per gli All Black ...