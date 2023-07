Alessia Marcuzzi | la foto con l’ex Francesco Facchinetti e Wilma Faissol conquista i follower

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 29 luglio 2023) Mantenere un buon rapporto con un ex non è così semplice per tutti, a volte nemmeno se ci sono dei figli in comune e sarebbe quindi ideale provare ad andare d’accordo. Fortunatamente le eccezioni non mancano, a volte anche tra i personaggi famosi, che dimostrano come tutto non sia così impossibile. È il caso di, che ha avuto due figli da due padri diversi, il primo da Simone Inzaghi, la seconda da, ma con entrambi (e le rispettive famiglie) non manca di trascorrere del tempo. Insomma, il tanto decantato concetto di “famiglia allargata” non è poi così difficile da mettere in atto. Attualmente la 50enne si trova a Londra, insieme alla sua bambina, Mia, che a settembre 2023 compirà 12 anni. Con loro ci sono anche, la donna con cui lui è sposato e i loro ...