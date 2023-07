Al Ahli | dopo Mahrez pronto anche Saint Maximin

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023)l’ufficialità di, l’Alè pronta a ufficializzare un altro tassello per la propria squadra: si tratta dil’ufficialità di, l’Alè pronta a ufficializzare un altro tassello per la propria squadra: si tratta di. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romani, potrebbe arrivare a breve il comunicato della società araba ma il trasferimento non è in discussione visto che il giocatore ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto.