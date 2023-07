AI prove di resistenza

Leggi su panorama

(Di sabato 29 luglio 2023) L’Intelligenza artificiale imperversa, ma qualcuno inizia a dire «no». Non solo i lavoratori di Hollywood che rischiano il posto: persone comuni hanno presentato una class-action che potrebbe trascinare in tribunale i deus ex machina di questi software, «ladri» di 300 miliardi di parole e materiali protetti da copyright. Forse è l’alba di una regolamentazione. No, non sarà Elon Musk, a fermare l’Intelligenza artificiale. Alla fine, anche il più avveniristico dei miliardari si è allineato a un motto antico: se non puoi batterli, unisciti a loro. Così, dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni (e soprattutto gli ultimi sei mesi) a predicare al mondo i terribili rischi dell’AI, Musk ha reclutato gli 11 migliori scienziati americani dell’informatica e ha fondato una nuova società, XAI, per fare ricerca nel settore. A frenare l’AI non saranno nemmeno gli autori e gli sceneggiatori di ...