Ai domiciliari ma trova casa fittata ai turisti e torna in cella

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver trascorso diversi anni in carcere per maltrattamenti alla moglie e aver intrapreso un percorso di rieducazione, era pronto ad andare ai, ma quando è uscito dihato lain cui avrebbe dovuto trascorrere gli arrestiai vacanzieri. E così dopo qualche giorno trascorso in un bed & breakfast, èto in carcere. È la disavventura capitata al 36enne Antonio Errico di San Tammaro, nel Casertano, condannato in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a sei anni e in appello a Napoli a cinque anni, da fine 2021 in carcere; da quel momento il 36enne si è concretamente riabilitato, riavvicinandosi alla moglie, lavorando in carcere e inviando costantemente i soldi ai due figli minori, fino a quando a maggio ...

... raccolta dei fabbisogni(inserimento in ADI, attivitàprogrammate, ... A Buddusò l'ambulatorio siin via Fabrizio De Andrè: il dottor Silvio Saba riceve il lunedì dalle ...... secondo il Report Alma Laurea 2022, l'85% dei laureati in Infermieristicaoccupazione a un ...frequenza di tirocini professionalizzanti in diversi ambiti assistenziali territoriali e, ...... secondo il Report Alma Laurea 2022, l'85% dei laureati in Infermieristicaoccupazione a un ...frequenza di tirocini professionalizzanti in diversi ambiti assistenziali territoriali e, ...

Myanmar, Suu Kyi «ai domiciliari» potrebbe incontrare il delegato ... Il Manifesto

Si trova in casa agli arresti domiciliari ma è senza televisore così decide di togliere il braccialetto elettronico, evadere e rubare non una ma ben due tv. Ancora un’altra “impresa” per Luigi Caraman ...Asia (Internazionale) La giunta golpistavuole usare la leader della resistenza birmana come pedina nelle trattative per poter indire elezioni farsa. Di Emanuele Giordana ...