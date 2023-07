Agresti | «San Siro uno dei migliori al mondo | ma serve altro»

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) La questione stadio è centrale per il futuro dell’Inter. Il giornalista Stefanone ha parlato in diretta su Radio Sportiva. STADIO – I problemi relativi allo stadio nuovo sono tanti, ma si sta trovando una soluzione in casa Inter. Stefanoparla del vecchio e attuale: «Sanè uno stadio fantastico, uno deidelper vedere il calcio. Non è però una soluzione ideale per i ricavi, l’Inter e il Milan pensano ad uno stadio nuovo per creare reddito, utile. Ci lamentiamo della superiorità dei club inglesi, ma quella nasce anche dagli stadi di proprietà. Bisogna andare oltre la tradizione per essere competitivi. Sanda mantenere richiede tanto in manutenzione se non ci giocano Milan e Inter, chi si fa carico delle spese? L’Inter sta provando a costruire il ...