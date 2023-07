Affare fatto per Hojlund | il danese dall’Atalanta al Manchester United per 74 milioni di euro

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilha trovato un’intesa con l’Atalanta per il trasferimento di Rasmus. L’attaccanteha raggiunto l’accordo già 10 giorni fa e approderà approdare ai Red Devils, unica squadra dov’era disposto a trasferirsi, per una cifra che si aggira intorno 70di. Nello specifico, per il classe 2003 l’Atalanta riceverà 74di(64di sterline) fissi, a cui se ne potrebbero aggiungere altri 9,3 (8di sterline) in bonus.ha firmato un contratto di 5 anni con opzione di rinnovo per un sesto. Arrivato all’Atalanta ad agosto 2022, il giovane attaccante ha segnato 10 gol in 34 presenze con la squadra bergamasca. I Red Devils hanno cercato a ...

Per Praet si era trattato per tutta l'estate e proprio all'ultimo giorno era saltato l', con ... Il croato l'anno scorso lo havarie volte e per una squadra che desidera crescere e lottare ...Nella Bundesliga austriaca il danese si eranotare segnando un gol ogni due partite, per un totale di nove in appena 17 incontri. Hojlund potrebbe già essere in campo con lo United sabato ...BERGAMO -(quasi)in un sabato molto intenso per il calciomercato in Italia e in Europa . L' Atalanta ha raggiunto un accordo verbale con il Manchester United per la cessione del cartellino di ...

