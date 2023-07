AEW | Due match titolati annunciati per l’episodio numero 200 di Dynamite

(Di sabato 29 luglio 2023) Mercoledì prossimo il flagship show di casa AEW toccherà un importante traguardo. Sarà infatti200 per. Per l’occasione sono statidue. Saranno difesi l’AEW Women’s Title e il ROH Tag Team Title. Ecco chi sfiderà i campioni Toni Storm e Aussie Open. Episodio200 diLa card del200 disi arricchisce di due. Toni Storm difenderà il suo AEW Women’s Title contro Hikaru Shida, il cui regno titolato è ad oggi il più lungo della storia della federazione. Ieri notte a Rampage, la giapponese ha sconfitto Nyla Rose nel main event e a fine ...

Hikaru Shida e Nyla Rose si sono scontrate in un match uno contro uno nell'ultima puntata di AEW Rampage: ecco cosa è successo.Jim Ross ha il contratto in scadenza con la AEW: il suo accordo con la All Elite Wrestling, infatti, scadrà solamente tra 2 mesi.