Adriano Galliani | l' amico di famiglia

(Di sabato 29 luglio 2023) Correrà per il seggio lasciato vacante da Berlusconi. Rispedirlo in parlamento significa porre fisicamente un anello di congiunzione tra Arcore e Forza Italia. Cosìmarcherà stretto i malumori dei ronzulliani

Marco Cappato sfida. "Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Silvio Berlusconi al Senato", ha scritto su Twitter. il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. "Voglio portare in ...È stato aggiornato l'elenco delle suppletive che si svolgeranno a Monza: il primo candidato è, appoggiato da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia; invece il secondo è Marco Cappato, sostenuto da Euromans, Azione e Più Europa.Estratto dell'articolo di Pippo Russo per 'Domani'ai funerali di silvio berlusconi Se l'altro è convesso tu devi farti concavo. Tra le tante frasi che gli vengono attribuite, il geometraè affezionato ...

Adriano Galliani in campo per Forza Italia, "c'è il sì della famiglia" Liberoquotidiano.it

Correrà per il seggio lasciato vacante da Berlusconi. Rispedirlo in parlamento significa porre fisicamente un anello di congiunzione tra Arcore e Forza ...L’attivista radicale: «Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore». Il sostegno di Calenda e Più Europa. Per le suppletive nel collegio brianzolo Forza Italia ha scelto Gallia ...