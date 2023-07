ADL | “Champions? Non facciamo promesse | è una questione di fortuna”

(Di sabato 29 luglio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa per la presentazione del francobollo celebrativo dello scudetto. Lo scorso 13 luglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo speciale per commemorare lo Scudetto del Napoli, stampato dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, a seguito della conquista dell’ambito titolo nella stagione 2022/23. Alla cerimonia di consegna del francobollo hanno partecipato anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Durante l’evento, De Laurentiis ha rilasciato importanti dichiarazioni, in particolare riguardo all’accordo che ha portato il Napoli ad avere una collaborazione con l’Abruzzo per 12 anni, di cui già ne sono stati consumati tre, e restano da concluderne altri otto. Il presidente ha ringraziato ...

Nuova stagione ormai partita anche per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che sta lavorando con il ritiro pre estivo in vista del prossimo anno. Il club azzurro ha intenzione di confermarsi ...(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui in gola, mi è rimasto chissà dove...". Lo ha detto con ironia il presidente del Napoli Aur ...