Acquista un camper pagandolo con un assegno falso | denunciato dai Carabinieri

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Montella hannoun 28enne della provincia di Foggia, ritenuto responsabile di “Truffa”, “Ricettazione” e “Uso di atto”. La scorsa settimana l’uomo, dopo aver letto un annuncio pubblicato su un noto sito online, ha contattato l’inserzionista (residente in un comune dell’Alta Irpinia) e pattuito la vendita di unalla cifra di 8.500 euro. I due si sono incontrati e, fatto il passaggio di proprietà, il pagamento è avvenuto con uncircolare che è risultato poi essere. All’esito dell’attività d’indagine, scattata a seguito di denuncia da parte della vittima, isono riusciti ad indentificare il presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla ...

