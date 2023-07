(Di sabato 29 luglio 2023) Una, poi l'accoltellamento. E'così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è statonel ...

Una lite, poi l'accoltellamento. E' morto così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è statonel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' dopo un diverbio nato per futili motivi. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ma lì è deceduto.Nel tardo pomeriggio il personale del Commissariato di Nola è intervenuto presso il parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' per un alterco tra alcune personeil quale, un giovane del '95, Domenico Esposito, è stato ferito gravemente con un'arma da taglio e trasportato conseguentemente presso l'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dove poi è

Accoltellato durante lite in un parcheggio, morto un 28enne Agenzia ANSA

