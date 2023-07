Abbuffata di utili per le banche a spese delle famiglie Fabi | “Cresce la quota di stipendio che se ne va in rate Mutui variabili su del 70%”

(Di sabato 29 luglio 2023) Mentre lefesteggiano bilanci da record grazie ai rialzi dei tassi decisi dalla Banca centrale europea, esattamente per lo stesso motivo lefanno sempre più fatica a far quadrare i conti. Ledia tassoe prestiti continuano a salire rapidamente, l’inflazione (che pure i rialzi dei tassi dovrebbero contrastare), fa il resto. L’ultimo di una lunga serie di allarmi arriva dalla, il principale sindacato dei bancari. In un rapporto sul tema segnala come un punto percentuale degli stipendiitaliane è “mangiato” dai tassi d’interesse su, prestiti e credito al consumo. Larispetto al reddito disponibile è passata ...

... della salute e della sicurezza dei cittadini - per realizzare opere che non solo non saranno... l'privata: fondi concessi senza gare Iscriviti alla newsletter - - > - -Condimenti : olio EVO ricco di acidi grassi monoinsaturiper il benessere del cuore e del ... C'è chi salta il pasto dopo una riccaper un'effetto di compensazione, chi lo fa per ...... per depurare il corpo dopo una grandeo per migliorare l'attività intestinale. La dieta ... Anzi, privilegia il consumo di cibi ricchi di carboidrati e fibre, che sonoa favorire il ...

Abbuffata di utili per le banche a spese delle famiglie. Fabi: “Cresce la quota di stipendio che se ne… Il Fatto Quotidiano

L’attività fisica mette in circolo molecole che presiedono, con la loro funzione regolatrice, a meccanismi vitali, dall’immunità all’infiammazione, da sfruttare in chiave preventiva e terapeutica. Int ...