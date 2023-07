A Valva in scena enogastronomia e musica | i cittadini | “Così facciamo rivivere il borgo antico” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un percorso enogastronomico, accompagnato dalle noteli e le voci dei musicisti del Conservatorio di Salerno, nel centro storico deldi, nell’Alta Valle del Sele. È quanto avvenuto ieri sera, in una serata all’insegna dell’con i piatti tipiciesi, cucinati dalle famiglie del posto, serviti a turisti e curiosi in visita nell’incatevole centro storico di, tra arte, suoni e balli. L’iniziativa, che non gode di fondi pubblici, ha visto idicome ogni anno, autotassarsi e scendere in campo, con l’associazione turistica e culturale Valvese, che ha trasformato per una notte, il centro storico dinel ...