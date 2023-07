(Di sabato 29 luglio 2023) Un lungo applauso ha salutato il feretro di, il giornalista scomparso a 70 anni, all'uscita dalla Chiesa degli artisti a piazza del Popolo a. A portarlo un gruppo di vigili del fuoco e in primo piano sulla bara un gagliardetto della, la squadra del cuore.Una chiesa gremita per i funerali, oltre ai familiari,giornalisti, da Enrico Mentana a Massimo Gramellini, personaggi del mondo della televisione, della cultura e dello spettacolo, Saviano, Mogol, Vanzina, politici come Laura Boldrini, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/07/Funerali--Cairo-ha-insegnato-a-non-fermarsi-a-verita-apparenti 20230728 video 10452844.mp4"/videoUn ...

...28/07/23 Fotogallery - Il cimitero degli alberi caduti a Milano Ultimo Aggiornamento 28/07/23, ... I parchi sonoe sono molto vasti e molto danneggiati, avremo tutto il mese di agosto dedicato ...... a, è partito da via Torrevecchia 1104, dalla chiesa di santa Maria della Presentazione dove ...i giovani presenti. Ci sono anche i genitori e il fidanzato Flavio. 'Giustizia! Lo Stato dov'è'...- 'Nella nostra sala stampa del comando di via Genova a #sei stato di casa peranni, quando il giornalismo si faceva in strada. #Oggi ci siamo stretti alla tua famiglia per l'ultimo saluto. Ciao Andrea, i #vigilidelfuoco ti ricorderanno sempre'. -...

A Roma tanti amici e colleghi per l'ultimo saluto ad Andrea Purgatori Libero Tv

E' il giorno dell'ultimo saluto al giornalista Andrea Purgatori. Una grande folla si è radunata a Piazza del Popolo per il cronista d'inchiesta morto il 19 luglio per un problema cardiopolmonare, seco ...Un miraggio. E per chi deve partire monta l’ansia. Ieri intorno a mezzogiorno il primo appuntamento utile per rifare la carta d’identità elettronica a Roma era nel IV Municipio, ...