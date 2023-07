A ottant’anni dalla guerra |  si cercano ancora le opere trafugate dai nazisti Un caso 

...molto (e spesso non sanno nulla) della... dell'Italia deglidi piombo e di tritolo, del ... rimuovendo gliche hanno plasmato il ...la storia è diventata una materia secondaria...L'importanza della svolta determinataBank ... con la secondamondiale. Ecco come, in ... Assassinio di Lincoln, e decadenza per. ......con il loro NO pronunciato coraggiosamente'...loro NO pronunciato coraggiosamente...il più grande sacrario tedesco della seconda...che vorranno prendersi una piccola pausa...