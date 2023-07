A Orvieto il “Forum dell’indipendenza italiana” | una due giorni di confronto sulle sfide dell’attualità

(Di sabato 29 luglio 2023) Si apre oggi ail “”, promosso dalle associazioni e i movimenti che si ritrovano nel comitato “Fermare la guerra”. Si tratta di una duedurante la quale organizzatori e ospiti si confronteranno su prospettive egeopolitiche di questo momento storico, con particolare riferimento all’impatto della guerra in Ucraina. Ail “” I lavori, in programma al Palazzo del Capitano del Popolo, si apriranno alle 10.30 con la relazione di Gianni Alemanno, portavoce di “Fermare la Guerra”, nell’ambito della sessione dedicata al tema “Verso un mondo multipolare”, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il presidente del comitato, Massimo ...

Gianni Alemanno, dopo aver presieduto il Comitato contro la guerra, ora sembra pronto per un nuovo partito che guarda alla Lega e che fa ...Sabato e domenica a Orvieto si terrà una convention per rivedere la linea del governo. Si discuterà dei grandi temi della politica estera, sociale ed economica, con l'obiettivo di difendere i valori.