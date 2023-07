A Ischia vince la sfilata barca costruita con aiuto 13 disabili

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla festa di Sant’Anna adl’inclusività: la 91esima edizione dell’evento è stata vinta dalladella CestisticaBaskin allestita con l’dei 13 giovani diversamente abili isolani che giocano nella squadra di basket inclusivo in cui militano diversamente abili e normodotati. Erano cinque le barche in gara per Sant’Anna 2023: oltre alla vincitrice hanno sfilato nella baia di Cartaromana anche quella organizzata dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno (“Il pescatore ed il Castello” arrivata seconda ed aggiudicatasi tre premi speciali), quella della associazione Hester realizzata a Forio e quelle dei comuni di Bacoli (vincitrice del premio per l’innovazione) e di San Giorgio a Cremano (dedicata a Massimo Troisi). La ...