5 regole per il perfetto road-trip estivo

(Di sabato 29 luglio 2023) Le abbiamo sognate, programmate e attese per mesi sfogliando il calendario e ora, finalmente, è giunto il momento di partire per le sospirate ferie estive. Dando per scontato che tutti conoscano i dettami per una “partenza intelligente” verso le località di villeggiatura al mare, in montagna o sui laghi, Carglass® si premura di ricordarci 5 semplicidi prudenza e puro buonsenso per far amare la vacanza alla nostra autovettura ed evitare spiacevoli imprevisti e salassi. Occhio alle previsioni meteo La presenza di app dedicate su tutti gli smartphone non deve far considerare superfluo il primo consiglio offerto da Carglass®, leader della riparazione e sostituzione dei cristalli auto in Italia e nel mondo: occhio alle previsioni meteorologiche. Senza voler passare per menagramo, in questa che si annuncia come l’ennesima “estate più torrida”, va tenuto conto ...