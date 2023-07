30 anni fa nasceva l' auto che ha cambiato la storia delle Porsche 911

Leggi su gqitalia

(Di sabato 29 luglio 2023) La993 è l'ultima della vecchia scuola, l'che haladella 911 e che ha creato uno spartiacque tra un prima e un dopo, nella fattispecie il raffreddamento ad aria. La993, infatti, ha rappresentato la massima evoluzione di questa soluzione, prima del passaggio al raffreddamento a liquido. Un cambiamento necessario sia per ottenere maggiori prestazioni che per diminuire le emissioni. Con la sola aria ad abbassare la temperatura della testata, infatti, è impossibile salire oltre una certa potenza specifica e non si riesce a gestire nemmeno la combustione in quel modo fine che le norme antinquinamento hanno iniziato a richiedere a partire dalla seconda metà degliNovanta.993 Press OfficeIl ...