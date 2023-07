Zuppa di Porro 28 luglio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 luglio 2023)di. Il monito di Mattarella alla ridicola cerimonia del ventaglio. Ce ne è per tutti. Alla destra paice la roba sulle stragi del 93 e alla sinistra il rimbrotto ai negazionisti. Ma se Giambruno, compagno della Meloni, fosse femmina, potrebbero le signorine del polcor da gramellini alle stampiste lo atteccherebbero così? no, tanto per capire: non direbbero l’autonomia giornalistica della moglie del premier e vaccate del genere? L’Onu ha già deciso è l’era dell’Ebollizione. Non vi dimenticate mai il club di Roma. La presidente della Rai, rivuole Saviano, che sarebbe diverso da Facci e lei comunuque non fa valutazioni politiche. Cambia il Pnrr, ma vai a capire come. Bertelli, quello che fa i mocassi cararmato da 1k che si abbinano col Borsello, oggi spiega che il salario minimo è un atto di civiltà e cita quattro articoli della costituzione. ...