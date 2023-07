(Di venerdì 28 luglio 2023) Fabiosi è qualificato per le semifinali del challenger svizzero di Zug (145.000 di montepremi sulla terra battuta). Il ligure ha superato per 64 62 il ceco Jakub. Fuori invece Matteo ...

Zug: Fognini in semifinale. Battuto Mensik Tiscali

Fabio Fognini si è qualificato per le semifinali del challenger svizzero di Zug (145.000 € di montepremi sulla terra battuta). Il ligure ha ...Il tennista ligure approda ai quarti trascinando in scia Matteo Gigante. Molto bene anche Passaro, Napolitano e Darderi a Verona ...