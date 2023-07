Zelensky sposta il Natale ucraino | per non festeggiarlo con la Russia lo anticipa al 25 dicembre

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’Ucraina ha deciso dire al 25la data ufficiale delle festività del, con un disegno di legge firmato dal presidente Volodymyr. Si tratta di una rottura con la Chiesa ortodossa russa che celebra ilil 7 gennaio. “La lotta incessante e vittoriosa per la propria identità contribuisce al desiderio di ognidi vivere la propria vita con le proprie tradizioni e festività”, si legge in una nota esplicativa al disegno di legge sul sito web del parlamento di Kiev. LEGGI ANCHE Ora Putin accusa Nato e Ucraina: "Non vogliono trattare e mettere fine alla guerra" Putin minaccia la Polonia: "Un attacco alla Bielosarebbe un atto contro di noi"il...

Guerra in Ucraina, esplosione nella regione russa di Rostov. Scambio di accuse tra Mosca e Kiev.la data del Natale Nel vertice a San Pietroburgo Vladimir Putin cerca l'asse con l' Africa e promette di concedere gratuitamente ai Paesi del continente anche armi insieme al grano. ...Il presidente ucraino Volodymyrha firmato la legge con cui l'Ucraina ha spostato ufficialmente la festività del Natale muovendola dal 7 gennaio al 25 dicembre. A riportarlo media di Kiev, come Unian. La scelta è stata ...il Natale ucraino per non festeggiarlo coi russi 'La lotta per la propria identità contribuisce al desiderio di ogni ucraino di vivere la propria vita con le proprie tradizioni e ...

Zelensky sposta il Natale: perché anche in Ucraina si festeggerà il ... Fanpage.it

Scambio di accuse reciproche tra i due Paesi per esplosioni nella regione Rostov, a 40 chilometri a est dal confine ucraino ...Il presidente ucraino Zelensky ha firmato una legge che sposta la data delle festività natalizie in Ucraina dal 7 gennaio al 25 dicembre come parte ...