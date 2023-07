(Di venerdì 28 luglio 2023) “Sono grato all’Italia per tutto quello che avete fatto per me dal primo giorno, tutti i media si sono concentrati sul mio caso e questo ha cambiato le sorti del mio caso, hanno parlato di me, tutti hanno avuto un ruolo importante. Io sonomesso in prigione per un articolo sulla situazione del mio Paese, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato”. Queste le parole di Patrickieri sera, 27 luglio 2023, a In Onda, il talk di La7. L’attivista egiziano, che nei giorni scorsi ha ritirato la laurea all’Università di Bologna, come è noto ècondannato il 18 luglio scorso ed è tornato libero il giorno successivo dopo la grazia ricevuta dal presidente Al Sisi. A In Ondaha parlato dei libri letti durante la detenzione in carcere in Egitto e che lo hanno aiutato: “La lettura è stata ...

Zaki ospite in tv: “Il volo di Stato rifiutato Non potevo prendere i soldi degli italiani” TPI

