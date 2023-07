Zaki a La7 | “Non potevo accettare un volo di Stato pagato con i soldi delle tasse degli italiani E come attivista devo essere indipendente”

Roma, 27 lug. Rifiutare il volo di Stato per tornare in Italia dallEgitto, pur ringraziando il Governo italiano, non e' stato un gesto comodo. Patrick, ospite della trasmissione In Onda deha spiegato cosi' i motivi della sua scelta: Lho gia' detto: come difensore dei diritti umani devo essere indipendente. Devo essere trasparente. Non devo ..."Come attivista dei diritti umani devo rimanere indipendente ". Patrick, ospite di In Onda su, spiega come mai ha scelto di venire in Italia con un volo di linea e non con il volo di Stato offerto dal governo italiano. Una decisione che ha destato polemiche e che ...... il programma dicondotto giovedì 27 luglio da Marianna Aprile e Luca Telese. "Schlein Fa la groupie di": Senaldi senza freni. Come stronca il Pd 'Grazie all'Italia, è per voi che sono qui ...

Zaki spiega il suo no al volo di Stato: 'Per indipendenza e perché non sarebbe stato giusto far pagare i cittadini italiani' TGLA7

"Sono grato all'Italia per tutto quello che avete fatto per me dal primo giorno, tutti i media si sono concentrati sul mio caso e questo ha cambiato le sorti del mio caso, hanno parlato di me, tutti h ...