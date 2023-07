XIV ARTango&Jazz Festival | in arrivo il Duo Wiedemann-Koshorrek e Piero di Egidio

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 luglio 2023) GONNESA – Dopo mesi di grande attesa, il 29 luglio si alza il sipario sulla quattordicesima edizione di ARTango&Jazz, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Sarà un viaggio profondo nel mondo del tango, il cui sipario si alzerà sabato 29 luglio a Gonnesa presso il suggestivo scenario di Pozzo Baccarini. Alle 21.30 salirà sul palco il Duo, formato da Augustine Michael(duo di chitarra e cajon), per un concerto dal titolo “Downland meets Gismondi”. Sarà un concerto emozionante che andrà a toccare le corde di generi diversi, dal pop al soul passando per la classica per arrivare alle composizioni più originali interpretate da due straordinari virtuosi ...