Xavier Woods | ”Chad Gable merita di avere più attenzioni”

(Di venerdì 28 luglio 2023) In una recente intervista con Superstar Crossover, il membro del New Dayha avuto modo di discutere di talenti considerati sottovalutati nell’industria del wrestling.ha espresso il suo pensiero riguardo a, il quale, secondo lui, meriterebbe dipiùed apparire di più viste le sue prestazioni fisiche, il suo talento ed i suoi allenamenti. “. È molto vero. Ci sono molte persone molto sottovalutate e per non entrare in un discorso strano, ma non credo che il wrestling ti debba nulla. Sapete, credo che il wrestling sia un entità che vive di vita propria. Stiamo tutti cercando di essere i migliori. Tutti noi vogliamo una possibilità. Tutti noi vogliamo essere davanti alla telecamera. Vogliamo ...

Xavier Woods: "Penso che Chad Gable sia l'atleta più sottovalutato ...

