WWE | Mancano solo 3 show prima di SummerSlam | a quando l’annuncio del match fra Rhea Ripley e Raquel Rodriguez?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ci stiamo avvicinando sempre di più al Biggest Party Of The Summer e la WWE sembra ormai pronta per l’evento anche se c’è ancora qualche dettaglio da limare e qualcosa ancora da annunciare. Ovviamente è plausibile aspettarsi delle sorprese anche durante lo stesso evento, così da rendere loancora più entusuasmante. Fra stipulazioni da annunciare e unmancante Come detto, in vista diancora alcuni dettagli come la tanto attesa stipulazione speciale delfra Brock Lesnar e Cody Rhodes. Ma in realtà secondo quanto riportato da Wrestling Observer, manca ancora unda aggiungere alla card ed è quello valido per il Women’s World Championship fra la campionessae la ...