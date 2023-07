(Di venerdì 28 luglio 2023) Dal 2012 a, per la prima volta il combined ATP-WTA lo è anche in fatto di categoria. Se negli anni precedenti l’evento femminile era stato un 250, questa volta assume i contorni di un 500. E si spera venga anche trattato un po’ meglio in termini di ordine di gioco, visti tanti fatti accaduti negli anni passati. Numero 1 del seeding è l’americana Jessica, che però ha unirto di pericoli. Il primo è Sofia Kenin: l’ex vincitrice Slam sta forse (ri)trovando una strada. Ma quello spot vede in scena un confronto che non è in alcun modo riconducibile a un primo turno: Elinacontro Victoria, con tutto quel che di significativo hanno le due giocatrici per il tennis femminile recente. ATP: il ...

... comprese le tappe a Indian Wells in California, a Miami in Florida, in Canada, e a, D. C. Tutti questi siti ospitano anche torneifemminili. Ogni torneo ATP lo utilizzerà a partire ...PROGRAMME E COPERTURA TV5002023 SUPERTENNIS LUNEDÌ 31 LUGLIO " LIVE alle ore 18.00, 20.00 e 22.00 (primo turno) MARTEDÌ 1° AGOSTO " LIVE alle ore 01.00, 03.00, 18.00, 20.00 e 22.00 ...... che le ha dunque impedito di prendere parte al1000 di Montreal (gli uomini approderanno ... ha scelto di cancellarsi dall'Atp 500 di. Non è stata ufficializzata la motivazione per il ...

WTA Washington 2023: il tabellone. Pegula, cammino difficile. Subito Svitolina-Azarenka OA Sport

Vittoria in rimonta per la tedesca che conquista la semifinale alla sua prima apparizione in un main draw. Avanzano in semifinale anche Saville e Rus, eliminata la N.3 Pera ...Continua l'irripetibile settimana della diciannovenne Maria Timofeeva. A Budapest, al primo torneo WTA in carriera, è la prima lucky loser capace ...