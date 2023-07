(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo il visto negato dalle autorità di frontiera polacche alla russa Vera Zvonareva, ex numero 2 del mondo iscirttasi al WTA 250 di Varsavia inziato lo scorso lunedì, gli organizzatori del torneo WTA ...

... ex numero 2 del mondo iscirttasi al250 di Varsavia inziato lo scorso lunedì, gli organizzatori del torneo250 diche prenderà il via lunedì prossimo hanno annunciato che le giocatrici ...PROGRAMME E COPERTURA TV2502023 SUPERTENNIS LUNEDÌ 31 LUGLIO " Nessuna copertura (primo turno) MARTEDÌ 1° AGOSTO " DIFFERITA alle ore 07.00; LIVE alle ore 17.00 (primo turno) MERCOLEDÌ ...... e la 18enne dinon c'erano sono precedenti. Al secondo turno la Stefanini attende la vincente del match tra l'indiana Ankita Raina, 200 del ranking, e la britannica Jodie Burrage, 95 del ...

WTA Praga, estromesse russe e bielorusse SuperTennis

Dopo il visto negato dalle autorità di frontiera polacche alla russa Vera Zvonareva, ex numero 2 del mondo iscirttasi al WTA 250 di Varsavia ...Byla to pierwsza uczestniczka imprezy WTA, która przyleciala do Czech z rosyjskim paszportem. Obecnie nie znajduje sie juz na terenie kraju gospodarza turnieju. Pozostale zostaly poinformowane, ze ...