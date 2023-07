WTA Losanna 2023 | Cocciaretto elimina Avanesyan e ora sfiderà Bondar in semifinale Bogdan si ritira | bene Parry

(Di venerdì 28 luglio 2023) È terminata poche ore fa un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra battuta svizzera si sono disputati oggi i quattro quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Sorride Elisabetta: l’italiana (testa di serie n.2) disputa un’ottima partita contro la russa Elina(n.8 del torneo) e si impone per 7-5 6-3 in un’ora e 36 minuti di gioco. La nativa di Ancona accede così in, dove a sfidarla ci sarà l’ungherese Anna, brava oggi a vincere contro la slovena Tamara Zidansek con un netto 6-2 6-0. Esce la testa di serie numero 3 Ana: la rumena va sotto 6-3 1-0 contro la francese Clara Burel e poi si. A qualificarsi per ladella ...

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Anna Bondar nella semifinale del250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Già certo di ritoccare il proprio best ranking e debuttare in top 35, la giocatrice azzurra vuole continuare ...... il Ladies Open diha visto scendere in campo venerd le migliori otto giocatrici del torneo. Non ha deluso le attese la testa di serie numero 2, l'italiana Elena Cocciaretto (42), che ha ...Tennis News Interviste Tennis È una Elisabetta Cocciaretto da sogno quella che sta giocando il torneo250 di. La tennista azzurra, sempre più vicina a realizzare il suo best ranking, sta vivendo una settimana fantastica in Svizzera. Ha raggiunto la semifinale del torneo battendo Avanesyan ...

WTA Losanna: ad un passo dal baratro nel primo set, Cocciaretto rinviene e poi dà l’ultima sgasata. Prima semifinale su terra Ubitennis

TENNIS - Superata in rimonta, ai quarti di finale, la russa Elina Avanesyan. Ed ora la sfida contro bulgara Anna Bondar per guadagnare l'accesso all'atto decisivo ...Rimasto orfano di giocatrici elvetiche già dopo gli ottavi di finale, il Ladies Open di Losanna ha visto scendere in campo venerdì le migliori otto giocatrici del torneo.