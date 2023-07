Wta Amburgo 2023 | Noha Akugue approda in finale e sfiderà Rus per il titolo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Prima storicaper Noma, che raggiunge l’ultimo atto del torneo Wta di. La tedesca supera in semiin due set la russa Diana Shnaider mediante il punteggio di 6-3 6-3 e si garantisce un posto in, dove andrà a giocarsi il primodella sua carriera. L’avversaria della padrona di casa sarà l’olandese Arantxa Rus che, nella sua semi, si sbarazza in tre set dell’australiana Daria Savile con lo score di 2-6 6-3 6-1. Una vittoria che permette alla tennista orange di provare a portare a casa quello che sarebbe il suo primo. Comunque vada a finire l’ultimo atto di, dunque, il circuito Wta accoglierà una nuova campionessa. SportFace.

La tedesca raggiunge l’atto conclusivo alla prima partecipazione in carriera in un torneo WTA e cercherà il primo titolo proprio come Arantxa Rus ...Termina ai quarti di finale l’avventura di Martina Trevisan ad Amburgo. A batterla giocatrice di casa Noma Noha Akugue, che si impone con il risultato di 5-7, 6-4, 7-5. L’ex numero uno d’Italia parte ...