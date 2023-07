WhatsApp Beta si aggiorna per risolvere un bug

A scoprirlo, alcuni fortunatitester nell'aggiornamento diper Android numero 2.23.16.5, ma è stato segnalato anche nelle build 2.23.16.3 e 2.23.16.4. Come riportato dal solito ...Sono in arrivo nuovi strumenti per la sicurezza. Nellaper Android 2.23.16.6, già disponibile su Google Play Store per i tester, sono apparse delle opzioni davvero molto utili che dovrebbero mettere al riparo da rischi gli utenti ...L'introduzione del nuovo riquadro di ricerca è stata individuata per la prima volta sulla versione 2.23.16.5 diper Android, come segnalato da WABetaInfo . Nonostante l'aggiornamento ...

WhatsApp sempre più in stile Material You: novità dall'ultima Beta Androidworld

Il team di WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, è impegnato incessantemente nell'ottimizzazione dell'applicazione, risolvendo problemi r ...WhatsApp sta subendo, come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli, un vero e proprio restyling grafico, a causa della necessità di adattarsi alle richi ...