West Nile | con cambiamento climatico stagione più pesante | come difendersi

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Da un solo caso a 6, con un decesso. E' cambiato così, nel giro di una settimana, il bilancio nazionale delle infezioni, secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'Istituto superiore della sanità sull'impatto del virus trasmesso da specie di zanzare ormai autoctone nel nostro Paese. E in un'Italia messa di fronte agli effetti delsull'ambiente e sulla salute, "è possibile prevedere unapiù" secondo il virologo dell'università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. Se si pensa che già "banalmente il sottovaso sul terrazzo con l'acqua stagnante è un 'autogrill' per questi insetti vettori", spiega l'esperto all'Adnkronos Salute, è facile immaginare"il caldo umido, le esondazioni, le alluvioni" creino "le ...

Virus West Nile, un morto in Lombardia: 6 casi confermati nell'uomo Adnkronos

