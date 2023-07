Weekend di sole sulla Bergamasca | risalgono le temperature

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il meteo a Bergamo prevede undi. L’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre proteggerà per qualche giorno anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche e garantirà condizioni di tempo in prevalenzaggiato. Lo scorrimento di fronti atlantici a nord delle Alpi sarà però responsabile della formazione di qualche nuvola e di qualche rovescio, specie sui rilievi. Lesi manterranno quasi stazionarie per tutti i prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dalla serenità del cielo, con valori massimi intorno o poco superiori ai 30 gradi in Valpadana. Il meteo a Bergamo nela cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 28 luglio 2023 Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su alta Valtellina, poco nuvoloso sul ...