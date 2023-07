Webuild | firmato contratto per l’attraversamento di Vicenza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Gruppo, con una quota dell’83% del General Contractor Iricav Due, e Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) hannol’accordo da €1,82 miliardi per l’avvio della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del primo lotto costruttivo deldi. Il lotto è parte della nuova linea AV/AC Verona-Padova, progetto che contribuirà alla modernizzazione dei trasporti del Nord Italia e su cuista già realizzando altre tratte, sempre con Iricav Due costituito oltre che dal Gruppo, per il 17% da Hitachi Rail STS e con quote minori di Lamaro Appalti e Fintecna. La nuova tratta La nuova tratta si sviluppa per circa 6,2 chilometri dal Comune di Altavilla Vicentina fino alla Stazione di ...

