Wanda Nara tranquillizza | «Dette molte bugie su di me | io sto bene»

(Di venerdì 28 luglio 2023), moglie e procuratrice di Mauro Icardi, rassicura tutti sulle sue condizioni di salute: il suo messaggio Rispondendo alle domande dei fan sul suo profilo Instagram,ha risposto anche alle domande sulla sua presunta malattia. LE PAROLE – «Non vado a curarmi in nessun paese, vado ad accompagnare Mauro. Sto molto. In realtà sto. Sono state. Parlano e assicurano cose che non sono vere senza badare al fatto che parlano della vita di qualcun altro».

In una sessione di domande e risposte su Instagram l'imprenditrice commenta le voci sulla ...La 36enne e il marito volano a Istambul, in Turchia, con le loro figlie La showgirl e il 30enne si concedono ancora una volta un super viaggioe Mauro Icardi volano a Istambul, in Turchia. Tornano in Europa dall'Argentina col costosissimo jet privato extra lusso . Con la coppia ci sono le due figlie della coppia, Francesca, 8 anni ...Commenta per primo Mauro Icardi è pronto a tornare al Galatasaray . La notizia era nell'aria già da tempo, ma la malattia della moglieaveva frenato e complicato tutto. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com i suoi agenti, Gardi e Pino stanno volando ufficialmente a Istanbul in Turchia per stilare i contratti e ...

Leucemia. Era questa la terribile diagnosi mediatica sulla salute di Wanda Nara che, solo qualche giorno fa ha messo in allarme i tanti fan dell’imprenditrice. Secondo quanto riportato dai media argen ...Mauro Icardi al Galatasaray per dieci milioni di euro, l'argentino firmerà un triennale da undici milioni a stagione ...